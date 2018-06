Josh Duggar in nieuw seksschandaal

Josh, die met zijn strenggelovige familie te zien was in de TLC-realityshow 19 Kids And Counting, heeft een officiële verklaring afgelegd over de affaire. Hij onthult ook dat hij een seksverslaving heeft.

De 27-jarige Josh gaat diep door het stof. "Ik ben de grootste hypocriet die er is. Terwijl ik veel waarde hecht aan het geloof en mijn familie, heb ik de afgelopen jaren stiekem naar porno gekeken op het internet. Ik raakte er verslaafd aan en ik bedroog mijn vrouw", zo bekent hij.

"Ik schaam me diep voor het dubbelleven dat ik heb geleid en ik ben bedroefd over de pijn, het verdriet en de schande die mijn zondes hebben aangericht." Josh vraagt in zijn verklaring om vergiffenis en wil dat iedereen bidt voor zijn vrouw en zijn familie.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Josh betrokken raakt in een schandaal. Hij bekende eerder dit jaar dat hij vijf meisjes, vier van zijn zusjes en de oppas, heeft misbruikt. TLC besloot 19 Kids and Counting vanwege het seksschandaal van de buis te halen.