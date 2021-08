Bilal Wahib over omstreden video: het is het ergst voor de jongen

Bilal vindt het extra lastig, omdat hij geen contact mag hebben met de jongen. „Ik had liever even met hem willen praten, maar dat wil hij niet, dus ik weet niet hoe het met hem gaat. En daar zit ik mee in mijn hoofd.” Hij wil graag weten wat er in het hoofd van de jongen speelt. „Zo van: wat doet-ie nu? Zit-ie een lekkere pizza te eten? Of is-ie zichzelf aan het slaan?”

Hij vindt het ook vervelend voor zijn eigen carrière, geeft hij toe. „Maar het is mijn eigen schuld. Ik heb het zelf verpest. Dus dat moet ik dan ook zelf weer zien op te lossen.”

Bilal kreeg het na het voorval zwaar te verduren in de media, maar daar heeft hij wel begrip voor. Zo werden programma’s met hem geannuleerd of offline gehaald en kreeg hij een levenslang Instagramverbod. „Bij BnnVara was ik een kinderserie aan het maken, dus ik snapte dat die werd stopgezet.” Met Top Notch is de samenwerking alleen even stilgelegd, benadrukt hij. Binnenkort brengt hij ook weer nieuwe muziek uit.