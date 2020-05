Nog geen nieuwe datum voor huwelijk prinses Beatrice

In april werd duidelijk dat door de strenge lockdownmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk het huwelijk niet zou kunnen plaatsvinden. Het stel zou elkaar het jawoord geven in St. James’s Palace in Londen, met daarna een receptie in de tuin van Buckingham Palace. De tuinen van het paleis blijven ook in de zomermaanden gesloten, waardoor er de komende tijd geen plek kan zijn voor een bruiloft.

„Ze zijn helemaal niet meer met hun huwelijk bezig, er spelen nu veel grotere zaken. Daarom wordt er ook niets meer veranderd, pas als de tijd rijp is zullen er nieuwe plannen gemaakt worden”, vertelt een woordvoerder van de twee tegen de Daily Express.

Wanneer de bruiloft zal plaatsvinden, is nog niet bekendgemaakt. De Italiaanse verloofde van prinses Beatrice wil daarbij ook graag zijn familie over laten vliegen, waardoor ook die factor nog meespeelt in het kiezen van een nieuwe datum.