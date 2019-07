Rick Paul van Mulligen: ’Ik blijf toch anders in de ogen van veel mensen’

Rick Paul van Mulligen: „Mijn voorkeur gaat wel altijd uit naar rollen met een raar randje.” Ⓒ Foto Henri Verhoef

Is homo-emancipatie anno 2019 in Nederland eigenlijk nog wel nodig? Acteur Rick Paul van Mulligen vreest van wel. „We mogen dan tot de top 3 van beste homolanden in Europa behoren, zolang er in de Tweede Kamer nog dertig procent tegen de afschaffing van homotherapie stemt is er werk aan de winkel. En kun je nagaan hoe het dan in andere landen gesteld is.”