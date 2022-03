Hans Zimmer viert Oscarzege in badjas in Amsterdamse bar

„Het is twee uur ’s nachts in Amsterdam en mijn dochter Zoë heeft me net wakker gemaakt om naar de hotelbar te gaan. Wow!!”, schrijft Zimmer bij twee foto’s waarop hij in zijn badjas poseert. Uit zijn zak steekt een souvenir-Oscar die zijn dochter voor de gelegenheid had geregeld. In een later geplaatst filmpje waarin hij een dankspeech geeft, steekt de componist de draak met zijn outfit: „Wie heeft er nou een pyjama zoals de mijne?”, grapt hij. „Maar nu serieus, zonder jullie was dit nooit gebeurd!”

Het is de tweede keer dat Zimmer een Oscar wint. In 1995 mocht hij het beeldje in ontvangst nemen voor de muziek van de film The Lion King. De Duitser werd in totaal twaalf keer genomineerd voor een Academy Award.