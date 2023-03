Premium Het beste van De Telegraaf

Na roerige periode, en zelfs gevangenisstraf, heeft zanger weer ruimte voor ’oude liefde’ Dean Saunders: ’Ik ben te ver gegaan’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Na een turbulente periode lijkt het leven van zanger Dean Saunders eindelijk in rustig vaarwater te zijn gekomen. Ⓒ Jim Hoogendorp

Dat succes en mislukking soms hand in hand gaan, weet Dean Saunders maar al te goed. Na het winnen van tv-talentenjacht Popstars lonkte een grote zangcarrière, maar mede door een reeks incidenten in zijn privéleven – hij belandde zelfs een jaar in de gevangenis – kwam daar niet veel van terecht. Inmiddels heeft de zanger zijn leven weer op de rit en ook de passie voor het zingen is terug. Al hoeft hij daar nu niet meer de kost mee te verdienen...