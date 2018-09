Jeroen van Koningsbrugge herhaalt jawoord

"We gaan gewoon op precies dezelfde datum, in hetzelfde kleine lullige kapelletje opnieuw trouwen, maar nu nemen we onze kindjes mee, die zijn dan getuige", vertelde Jeroen eerder tegen RTL.

"Toen had ik geen rooie cent en droeg ik een witte linnen broek en een wit T-shirt. Maar nu ga ik in een heel mooi pak en Claire in een mooie jurk. Mijn zoontje heeft hetzelfde pak als ik in het klein en mijn dochter hetzelfde jurkje als Claire, maar dan ook in het klein", zei de acteur en cabaretier.