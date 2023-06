Nieuwe Avatar-films komen later in de bioscopen dan gepland

Kopieer naar clipboard

Sam Worthington bij de première van Avatar: The way of water Ⓒ ANP / HH

De derde Avatar-film zal niet in 2024, maar pas in 2025 in de bioscopen te zien zijn. Dat meldt The Hollywood Reporter op gezag van de verantwoordelijke studio Disney. Ook het vierde en vijfde deel in de reeks zullen pas later te zien zijn en staan nu voor 2029 en 2031 op de agenda.