Tarzan-acteur Joe Lara (58) en echtgenote (66) omgekomen bij vliegtuigcrash

Het vliegtuig, dat op weg was naar de internationale luchthaven Palm Beach in Florida, stortte neer in Percy Priest Lake. Lokale autoriteiten melden dat er geen overlevenden zijn.

De in San Diego geboren Lara is het meest bekend om zijn rol als Tarzan in de tv-film Tarzan in Manhattan (1989) en de spin-off-serie die daarop volgde: Tarzan: The Epic Adventures (van 1996 tot 1997). Ook had hij rollen in actiefilms als American Cyborg: Steel Warrior, Steel Frontier en Doomsdayer.

De acteur en zijn vrouw Gwen (66), de oprichtster van het christelijke dieetprogramma The Weigh Down Workshop, trouwden in 2018.