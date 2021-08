Voormalig marinier (38) die in Afghanistan diende, verrast door brief prins William

De man en zijn gezin zagen in maart hun huis in vlammen opgaan. Volgens Ivey, die heeft gediend in Afghanistan en Irak, is zijn voormalige werk de oorzaak van de brandstichting. William stuurde hem afgelopen week een brief. „Ik werd ongelooflijk verdrietig toen ik hoorde van de aanval op uw huis en de enorme impact die het heeft gehad op uw hele familie”, schreef de prins daarin. „Iemand in zo’n positie brengen, enkel en alleen omdat hij de morele moed heeft om op te komen voor wat juist is, is verwerpelijk; ik sta aan uw kant.”

Ivey vindt de boodschap van de prins een eer en is verrast door de persoonlijke toon. Ook de afsluiting van de brief verbaasde hem. „Hij ondertekende hem niet met prins William of Zijne Koninklijke Hoogheid prins William of de hertog van Cambridge, maar gewoon met William.”