Mattie Valk: Zelfs op de plee maakt Marieke van alles mee

Elsinga: „Ik heb hier dingen mogen verprutsen en toch altijd weer nieuwe kansen gekregen. En zie waar we nu staan.” Ⓒ Qmusic

Marieke Elsinga (34) wordt gek van het idee dat ze elke dag hetzelfde moet doen. Wat Mattie Valk (35) betreft, stopt hij pas met ochtendradio als hij dood is. ’Ondanks’ of ’dankzij’, dat is de vraag – maar de twee zijn nog lang niet op elkaar uitgekeken en zijn ook de komende jaren bij Qmusic te horen.