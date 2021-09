Helen Hunt klaagt autoverhuurbedrijf aan na ongeluk

Uit de aanklacht zou blijken dat Hunt het bedrijf ook verantwoordelijk houdt voor haar verwondingen en de emotionele stress die ze door het ongeluk heeft doorgemaakt.

De actrice zat op 16 oktober 2019 in Los Angeles als passagier in een SUV die werd geramd door een andere wagen. De klap was zo hevig dat de SUV kantelde. Hunt werd na de aanrijding meegenomen naar het ziekenhuis en werd daar enkele uren onderzocht. Ze hield geen ernstige verwondingen over aan het ongeluk.