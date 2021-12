Ali B reageert op kritiek: ’Max kon het wel waarderen’

Na de historische overwinning van Max werd aan aantal bekende Nederlanders als Barbara Barend en Gordon op sociale media beticht van ’egocentrisme’, omdat ze vooral zichzelf filmden tijdens de finish.

Andere sterren als Lil’ Kleine, Ruud Gullit en Armin van Buuren deelden selfies waarop ze te zien zijn met Max. Davina Michelle ging nog een stapje verder en plaatste een foto van zichzelf tijdens de Formule 1 in Zandvoort.

’Tenenkrommend’

Ali B zat zondag zelfs op de tribune in Abu Dhabi, maar van de race was op zijn tijdlijn niet veel te zien. Na de overwinning zocht de rapper – die juichend in zijn camera stond te schreeuwen – Max op, die hij lijkt te overvallen met een geïmproviseerde serenade. Op beelden is te zien hoe de wereldkampioen de zogenoemde freestyle ietwat ongemakkelijk aanhoort en ook op sociale media wist men niet goed wat te denken van het ’tenenkrommende’ optreden.

Een dag later geeft Ali tekst en uitleg. „Mooi om te zien dat ik zo veel aandacht krijg, van mensen die vinden dat ik te veel aandacht krijg. (...) Ik was net zo blij als de rest van Nederland, ik heb het geluk dat ik het mocht delen met Max”, zegt hij op sociale media. „Hij en zijn team hebben mij uitgenodigd. Ze konden het waarderen en zagen er de lol er van in, voor mij is dat veel meer dan genoeg. Beste mensen, ik gun jullie fijne feestdagen en rechte tenen.”