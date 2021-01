Siegfried (81) van Roy overleden

„Hij viel zacht en vredig in slaap”, vertelt zijn zus Dolore aan Bild. Eerder deze week werd bekend dat Siegfried leed aan alvleesklierkanker. Volgens de Duitse krant was de kwaadaardige tumor verwijderd, maar was de kanker uitgezaaid. Na een twaalf uur durende operatie verliet hij op eigen verzoek de kliniek, waarna hij thuis door twee hospicemedewerkers werd verzorgd.

Roy Horn – Siegfrieds levenspartner met wie hij decennialang de wereldberoemde act Siegfriend & Roy vormde – overleed vorig jaar mei op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. In een verklaring liet Siegfried destijds weten: „Terwijl de wereld vandaag een van de grootste magiërs heeft verloren, ben ik mijn beste vriend kwijt.”

Het iconische showduo, geboren in Duitsland als Siegfried Fischbacher en Uwe Ludwig Horn, leerde elkaar kennen in 1957 toen ze beiden op een cruiseschip werkten. Ze hadden tientallen jaren een razend populaire show in Las Vegas, waarin ze met witte leeuwen en tijgers optraden. In 2003 raakte Horn zwaargewond bij een aanval van een van de Siberische tijgers. Er kwam abrupt een einde mee aan de voorstellingen. Horn zou nooit volledig herstellen van het ongeluk.