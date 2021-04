Songfestival-fans door het dolle om Lady Gaga-gerucht

Sietse Bakker, de uitvoerend producent van het Songfestival, ontkent vooralsnog de online geruchten. Op Twitter gaat hij in de Songfestival-community bijna viraal nadat hij zaterdag antwoordde op de vraag of Lady Gaga op de finaledag naar Nederland komt. In het Engels: „Not that we know of.” De fans blijven echter speculeren en wijzen erop dat als je de woorden ’Lady Gaga’ en ’Events’ intypt in Google, je als resultaat de datum 22 mei en de locatie Ahoy Rotterdam krijgt. En Google liegt niet, zo redeneren zij.

Aftelmoment

Bovendien is er in elk geval tot nu toe nog één act niet aangekondigd. „Dat is de act die na Afrojack en Glennis Grace tijdens de grande finale op zaterdag zal plaatsvinden, precies voor het aftelmoment, waarna de puntentelling en uitslag bekendgemaakt worden.

„Dat heeft stylist Diek Pothoven vorige week in onze podcast Songfestivalkoorts geantwoord op de vraag op welke door hem voor het Songfestival ontworpen outfit hij het meest trots is”, laat Richard van der Crommert, de Songfestival-kenner van De Telegraaf weten.

Album Chromatica

Ook in 2017, toen het liedjesfestijn dat jaarlijks zeker 200 miljoen tv-kijkers in Europa en Australië trekt in Kiev werd gehouden, ging al het gerucht dat Lady Gaga de surprise-act zou zijn. Dat bleek toen onjuist. De kijkers moesten het destijds met ONUKA doen, een elektronische band uit Oekraïne, die er een nogal experimenteel spektakel van maakte met een snufje folklore. Voor meer opwinding zorgde destijds een streaker, die gehuld in de Australische vlag zijn blote billen toonde.

Als Lady Gaga naar Ahoy komt, ligt het voor de hand dat ze songs van haar nieuwe album Chromatica zal vertolken. Stefani Joanne Angelina Germanotta, zoals de eigenlijke naam van de zangeres luidt, geldt al jaren als de rechtgeaarde opvolgster van Madonna. Als The new Queen of Music daadwerkelijk acte de présence geeft in Ahoy op 22 mei, treedt ze ook letterlijk in de voetsporen van haar grote voorbeeld, die net als zij ook Italiaanse roots heeft. Al is het te hopen dat ze een betere show weggeeft dan Madonna in Israël in 2019...

’Wanstaltig slecht’

De zangeres die in de jaren tachtig en negentig de ene hit na de andere scoorde, zong tot verbijstering van de fans in de zaal en thuis zo vals als een kraai. Ook haar show was een aanfluiting. „Wanstaltig slecht” en „schandalig”, zo reageerde commentator Jan Smit in de uitzending. „Als je 1 miljoen euro krijgt en je laat dit zien, dan ben je het niet waard om op dit podium te staan.”

Een woordvoerder van de NPO wil niet ingaan op de geruchten en sluit zich aan bij de woorden van Sietse Bakker: „Lady Gaga naar Ahoy? Niet dat wij weten.”