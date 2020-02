Bong Joon-Ho verslaat iconen Scorsese en Tarantino met Parasite

„Ik dacht dat ik klaar was na de prijs voor beste buitenlandse film”, excuseerde de verbouwereerde Bong Joon-Ho zich op het podium. „Toen ik als student voor mijn filmstudie koos, leerde ik een gezegde dat ik nooit ben vergeten: het meest persoonlijke is het meeste creatieve. Dat waren woorden van Martin Scorsese.”

De zaal gaf vervolgens een staande ovatie aan de 76-jarige Scorsese. Ook bedankte Bong Joon-Ho regisseur Quentin Tarantino, die genomineerd was voor Once upon a time in Hollywood. „Toen nog niemand in Amerika mijn films kende, zette hij mijn werk elke keer op zijn lijstjes. Dat zal ik nooit vergeten.”

De Zuid-Koreaanse satire won eerder op de avond ook al de prijs voor beste scenario en beste buitenlandse film. In totaal maakte Parasite kans op zes beeldjes.