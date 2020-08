Kelly Clarkson vervangt Simon Cowell bij AGT

„Het gaat al een stuk beter met mijn vriend Simon Cowell, maar voor nu is hij nog niet in staat om aanwezig te zijn bij de opnames dinsdag en woensdag. Maar geen zorgen Amerika, want een véél leuker, beter en knapper type neemt het van hem over: de enige echte Kelly Clarkson!”, grapte Kelly op haar sociale media account.

Clarkson neemt plaats naast de vaste juryleden Howie Mandel, Heidi Klum en Sofia Vergara.

De zangeres is geen onbekende op het gebied van talentenshows. Ze won de allereerste versie van American Idol in 2002 en wist daarna een succesvolle carrière op te bouwen.