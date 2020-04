Cold Feet: Vrienden voor het leven

Ⓒ ITV

Licht in bange dagen is de Britse comedydramaserie Cold Feet. Herkenbaar, ontroerend en nog altijd grappig, ook in het inmiddels negende seizoen. Maar zien we hierna de vriendengroep nog wel terug? Robert Bathurst, die David Marsden neerzet in de serie, stelt: „Alles over het vijftiger-zijn is nu wel verteld.”