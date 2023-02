Rihanna’s vader ontdekte door Super Bowl dat hij weer opa wordt

Ronald Fenty was overgevlogen vanuit Barbados om zijn dochter te zien optreden tijdens de halftime-show van de Super Bowl. En hoewel hij vast en zeker supertrots was om Rihanna daar te zien staan, moet hij ook behoorlijk zijn geschrokken. Fenty ontdekte pas tijdens de show dat hij weer opa zou worden.

„O mijn God! Mijn babymeisje ziet er zwanger uit”, herinnert hij zijn eerste reactie tijdens de show. Hij laat tevens weten aan TMZ dat hij hoopt dat ze dit keer een dochter krijgt.

In 2019 stapte de Umbrella-zangeres nog naar de rechter omdat haar vader een entertainmentbedrijf had opgezet en Rihanna's naam misbruikte door (nep)boekingen te regelen zonder haar toestemming. Zelf zei de Barbadiaanse niets met het bedrijf van haar vader te maken te hebben. Rihanna verzocht de rechter in 2021 echter de zaak te laten vallen. Er werd geen reden gegeven, maar volgens Amerikaanse media zou de zangeres buiten de rechtbank om een schikking getroffen hebben met haar vader.