Zorgen RTL om ’asbestdorp’ Polopos

Deelnemers aan tv-programma Het Spaanse Dorp: Polopos, de 30-jarige Kirsten (30), Christiaan (32) en hun 1-jarig zoontje Lucas, wonen vlakbij een stuk grond waar ’op asbest verdacht materiaal’ ligt. Ⓒ Cristina Ruiz Foto

Er is asbest gevonden in Polopos, het dorpje dat centraal staat in het nieuwe RTL 4-programma Het Spaanse Dorp: Polopos. De zender zegt op de hoogte te zijn van de situatie en is inmiddels in gesprek gegaan met de burgemeester van het dorp.