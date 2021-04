Justin Bieber haalt uit naar voorganger kerk

„Zoveel voorgangers zetten zichzelf op een voetstuk”, aldus de 27-jarige. „Zo’n kerk gaat dan draaien om één man, en dan ontstaat het idee dat deze vent de ultieme connectie met God heeft die we allemaal zouden willen, maar niet kunnen krijgen, omdat we die vent niet zijn. Maar dat is niet hoe het werkt. Elk mens kan een even grote band met God opbouwen.”

Bieber was jarenlang een trouw bezoeker van Hillsong en bouwde een innige band op met Lentz, die aan het hoofd van de kerk stond in New York. Lentz werd daar dit najaar ontslagen wegens een buitenechtelijke affaire.

Begin dit jaar liet de zanger weten dat hij helemaal weg is bij Hillsong en nu onderdeel is van Churchome, eveneens een kerkgemeenschap waar meerdere sterren komen. Onder meer Ciara en Selena Gomez bezoeken de diensten van Churchome.