Claudia de Breij mist het podium en het publiek

„Nog los van inkomsten is het iets dat zo bij mij hoort, drie of vier keer per week spelen”, stelde ze. „Het is heel raar om dat niet te doen. Het klinkt heel theatraal, maar ik mis het spelen. Ik mis het publiek.”

De Breij is heel veel gaan schrijven sinds zij in quarantaine zit. „Ik ben geen performer om het performen. Ik ben een schrijver die heel graag wil vertellen en zingen wat zij heeft gemaakt. Ik schrijf mij in deze periode ongans, ik schrijf heel veel: dat komt in columns, of in een liedje. Dat vindt zijn weg wel.”

De cabaretière denkt niet dat zij nu al kan reflecteren op de coronacrisis zelf. „Voor je echt iets zinnigs over dingen kan zeggen, moet het echt achter je liggen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik in het oog van de tornado een zekere invloed wil uitoefenen. Niet medisch, daar weet ik niets van. Maar in maatschappelijk opzicht probeer ik toch een positieve toon te zetten. Probeer ik het gevoel, het debat een bepaalde kant op te krijgen.”