Jim Gaffigan over corona, ruimtevaart en dik zijn

Sterren

Ed Sheeran: ’South Park-grap over gingers heeft mijn leven verpest’

Ed Sheeran zegt dat een aflevering van de serie South Park zijn leven heeft „verpest.” In de bewuste aflevering worden grappen gemaakt over mensen met rood haar, ’gingers’. Volgens de zanger was er niemand in de Verenigde Staten die grapjes over rood haar maakte, tot die aflevering in 2005 uitkwam.