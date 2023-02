Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Ik vertrek 2023 – aflevering 6 Ik vertrek: het grootste instortingsgevaar? Deze relatie!

Door Patricia Cortie

Ⓒ AvroTros

Het immer zowel vermakelijke als verbazingwekkende emigratieprogramma ’Ik vertrek’ beslaat voor Manuel en Nicole maar liefst twee afleveringen. In het eerste deel, donderdagavond, zien we een stel dat (cliché, cliché) het buitenlandavontuur heeft onderschat. Dusdanig dat ze – stroom of niet – zelfs overwegen overal de stekker uit te trekken... Hoe loopt dit af?