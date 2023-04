Premium Het beste van De Telegraaf

Chinese spionage en feestjes met DiCaprio Fugees-rapper Pras Michel wacht een jarenlange celstraf

Door Michiel Thijs

Ⓒ Getty Images

Prakazrel ’Pras’ Michel werd in de jaren 90 wereldberoemd als lid van de Fugees, nu dreigt de inmiddels 50-jarige artiest zijn leven in de cel te slijten. De Haïtiaans-Amerikaanse rapper is veroordeeld voor spionage, corruptie en samenzwering.