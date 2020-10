Olivia Colman waarschuwt Crown-opvolgster voor ’jeukerige pruik’

Olivia Colman Ⓒ ANP/HH

In seizoen drie en vier van de Netflix-serie The Crown kroop Olivia Colman (46) nog in de huid van koningin Elizabeth, maar in seizoen vijf is de Queen al wat ouder en neemt Imelda Staunton (64) de rol van haar over. In gesprek met The Independent geeft Olivia haar opvolgster vast een waarschuwing voordat de opnames beginnen.