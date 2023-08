Pedofiele zanger van Lostprophets neergestoken in gevangenis en in levensgevaar

De aanval in de gevangenis van Wakefield, in het noorden van Engeland, zou zaterdag uitgevoerd zijn door drie medegevangenen. De 46-jarige Watkins werd naar verluidt gegijzeld en vervolgens geslagen en neergestoken. Cipiers zouden hem pas na enkele uren hebben kunnen bevrijden. Watkins is overgebracht naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van de gevangenis bevestigt „dat de politie een incident in de gevangenis onderzoekt.” Meer commentaar wilde men vooralsnog niet geven.

Watkins op het podium. Ⓒ ANP

Watkins was begin jaren 2000 de succesvolle frontman van de Welshe rockband Lostprophets, tot hij in 2013 werd ontmaskerd als een drugsverslaafde pedofiel. De zanger werd veroordeeld voor meerdere gevallen van kindermisbruik, waaronder ook een poging tot verkrachting van twee baby’s. Zo hadden zelfs fans hem aangezet om hun eigen kinderen te misbruiken.

Let op! De beelden in dit filmpje kunnen als schokkend worden ervaren.