Eloise schittert in jurk van moeder Laurentien bij Televizier-Ring Gala

Rutger Castricum kreeg hartkloppingen van nieuw programma

Als we de experts mogen geloven in De tijd van ons leven (NPO 1, 21:30 UUR) is tijdrijden de hel binnen de wielersport. Oud-wielrenner Erik Breukink: „Het is puur pijn lijden. Tegen je grenzen aan rijden.” Oud-ploegleider en wielercommentator José de Cauwer: „Het is tot de limiet, tot braken aan toe...