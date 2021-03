Mark Rutte over Songfestivallied: ’Ontzettend mooi’

,,Heel bijzonder, heel sterk”, luidt de eerste reactie van schrijver en producer Tjeerd Oosterhuis. Hoewel hij nog maar één keer heeft gekeken en eenmaal heeft geluisterd, weet hij: ,,Jeangu is authentiek in dit nummer, hij blijft heel dicht bij zichzelf. Het stukje Surinaams past goed bij hem en bovendien blijft juist dat deel in je hoofd zitten. Tel daarbij op dat hij een echte performer is, iemand met allure. Dit kan echt wel wat worden hoor. Ik heb in elk geval zin om nog een keer te gaan kijken en luisteren. Ik word hier wel blij van”, besluit hij.

NPO Radio 2-dj Bart Arens: ,,Dit is zó fijn. Vooral omdat het heel erg Jeangu Macrooy is. Het lied is vrolijk, gevoelig, hij vertelt er zijn eigen verhaal in, zoals hij dat in Grow vorig jaar ook al deed. Die pompende drums en gospel-vibe maken het bovendien energiek. Als ik naar het Songfestival kijk dan zitten daar vaak een hele hoop typische nummers bij, die je min of meer verwacht bij deze wedstrijd. Wat wij sturen is al jaren wezenlijk anders dan standaard, met Birds van Anouk als eerste voorbeeld.”

Dit alles zegt volgens Arens nog niets over de kansen van Macrooy in mei. ,,Daar komt meer bij kijken. Het is het liedje, de timing, de performance, de artiest zelf. Weet je nog dat Common Linnets in het begin ook onderaan stond bij de wedkantoren, maar dat daar iets ontstond waardoor ze alsnog tweede werden? Ook het feit dat het festival in Rotterdam gehouden wordt kan Jeangu iets helpen. Al is het nog niet vaak voorgekomen dat een land twee keer achter elkaar gewonnen heeft.”

Zie je geen video? Bekijk en beluister de clip dan hier.

In talkshow De Vooravond reageert ook premier Mark Rutte op Birth of a New Age: ,,Ontzettend mooi”, vond hij. ,,Mooi dat we dit Surinaamse kunnen laten zien”, verwijst hij naar de regels in Macrooy’s moerstaal. Wanneer men in de tv-studio stelt dat de boodschap van het lied, ‘je kunt mij niet breken’, enigszins politiek van aard is en dat dit tegen de regels is van de liedjeswedstrijd zegt Rutte: ,,Dat is toch juist prachtig? Je wilt toch zien wat een artiest drijft?”

’Grow vele malen beter’

Gordon is in hetzelfde programma stelliger. Hij vindt Birth of a New Age ‘catchy’, ,,maar Grow (de inzending van vorig jaar, red.) was vele malen beter. Ik ben hier minder van onder de indruk.” Cornald Maas vindt juist het tegenovergestelde: ,,Deze is beter. Hier zit hoop en verwachting in. Daarbij is hij schatplichtig aan zijn achtergrond, cultuur en identiteit.”

Op sociale media gaat het vooral over de ‘mama appelsap’ in het nummer, ofwel de tekst die anders verstaan wordt dan bedoeld. In de zin in het Surinaams, ofwel het Sranan Tongo ,,yu no man broku mi” horen veel mensen iets met broccoli. Over de winstkansen van Nederland en Jeangu lopen de meningen – zoals altijd – uiteen.