Drummer en bassist stoppen bij Snow Patrol

„We zijn diepbedroefd dat ze hebben besloten ons te verlaten, maar we wensen ze niets anders dan geluk, succes, vreugde en alles was ze willen bij hun toekomstige activiteiten”, schreef de band. Zanger Gary Lightbody deelde ook een individueel eerbetoon aan beide vertrekkende groepsleden.

De groep werd oorspronkelijk in 1994 opgericht onder de naam Shrug. In 1997 veranderde de naam in Snow Patrol. De grote doorbraak volgde met het album Final Straw uit 2003, waar onder meer het nummer Run op stond. Later scoorde Snow Patrol grote hits met Chasing Cars en Just Say Yes.

De groep zal nu verder gaan met oprichter Gary Lightbody, Nathan Connolly en Johnny McDaid. Ook beloofde het trio dat hun aankomende nieuwe album nog steeds volgend jaar verschijnt.