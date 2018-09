Ferry Doedens heeft nieuwe manager

Ferry Doedens gaat aan de slag met een nieuw management team. Het bedrijf CTM Management gaat het werk van Doedens volledig managen. Dat laat het bedrijf maandag weten.

Kort nadat bekend werd dat Ferry ontslagen was bij Goede Tijden, Slechte Tijden, kwam zijn oude manager met het nieuws dat ze de banden met de soapacteur hadden verbroken.

De 25-jarige acteur en zanger verbleef bijna een maand in een afkickkliniek om van zijn drugsprobleem af te komen.

Ontslag

Ferry moest het veld ruimen bij tv-soap Goede Tijden, Slechte Tijden omdat hij volgens Endemol afspraken niet nakwam. Het ontslag zorgde voor veel ophef onder fans die gehecht zijn geraakt aan de rol van Lucas, die Ferry vertolkte.

Ferry moet ondanks zijn ontslag nog wel in de GTST-studio verschijnen om zijn laatste scènes te draaien. Hij is tot eind december in de soap te zien.

Momenteel heeft de auteur opnames voor de bioscoopfilm Sneekweek. Binnenkort moet hij ook gaan repeteren voor de musical Grease waarin hij de vaste vervanger wordt van hoofdrolspeler Tim Douwsma.