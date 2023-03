Premium Het beste van De Telegraaf

Is miljardair Jeffrey Soffer de nieuwe vlam van Gisele Bündchen?

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Haar scheiding met de inmiddels gepensioneerde American football-ster Tom Brady (45) is pas net afgerond, maar het lijkt erop dat er alweer een nieuwe man in het leven is van supermodel Gisele Bündchen (42). En niet zomaar iemand: het zou gaan om miljardair Jeffrey Soffer (55), tevens een goede vriend van haar ex. „Ze zien elkaar eens per week in het geheim.”