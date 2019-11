Bibberend naar Anna en Elsa

Ook Yes-R was met zijn partner Cheyen en hun dochter Celine naar de nieuwe Frozen-film gekomen. Ⓒ Kippa

Amsterdam - Rillend vormden première-genodigden zaterdagmiddag een lange rij in de Reguliersbreestraat in Amsterdam, terwijl langsrijdende trams links en rechts Elsa- en Anna-jurkjes lieten wapperen in de wind. Ze trotseerden de kou om daarna als eersten in Nederland Frozen II te mogen bekijken.