Boer Tom onthult als tiener opgepakt te zijn door de politie

Zo vertelt hij aan Veronica Superguide: „Nooit iets gestolen, maar wel heel even in de cel gezeten. Dat was tijdens mijn schooltijd met veel bier. Ik ben toen met nog zeven man opgepakt. Omdat er niet genoeg cellen waren voor iedereen, hebben ze mij in een bezemkast gestopt.”

Een rocksterrenbestaan zit er voor de tulpenkweker ook niet in. Op de vraag welke hype hij nooit heeft begrepen, antwoordt hij: „Die app Pokemon Go. Hou toch op. Of anders drugs. Ik ben enorm tegen drugs en heb het ook nooit gedaan.”

Afgelopen jaar is Tom voor de tweede keer vader geworden. Samen met zijn vriendin Marieke mocht hij zoontje Kees verwelkomen in november.