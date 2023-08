Dochter Nienke Plas moet opnieuw worden geopereerd

„We gingen voor een check-up naar het ziekenhuis, een normale controle afspraak zoals deze de afgelopen tijd iedere 2 maanden heeft plaatsgevonden. ’Het lijkt mij slim om haar voor de winter te laten opereren’ zei de kindercardioloog. Mijn relaxte houding moest plek maken voor een golf van lichte paniek en spanning, die ik herkende van de vorige keer”, schrijft Plas.

„Ik wist dat dit eraan zat te komen en was mijzelf daarop mentaal aan het voorbereiden. En toch, wanneer deze woorden uitgesproken worden, komt het binnen alsof een deur open slaat door de harde wind.”

In januari werd Harley voor het eerst geopereerd. Volgens de moeder is haar dochter „gesneden uit het hout van twee soldaten.” „Net als haar broer. Haar hartje zal mooi worden opgelapt en Harley zal er als een strijder in gaan én uitkomen, net als de vorige keer.”