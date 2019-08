Wendy van Dijk stort zich op singles

Samen met choreograaf Juvat Westendorp gaat Wendy twee singles op bijzondere wijze aan elkaar koppelen”, zo laat Talpa weten in een persbericht. „In het ultieme feel good programma Flirty Dancing krijgen de singles – los van elkaar – een choreografie aangeleerd. Op een unieke locatie ontmoeten ze elkaar voor het eerst: op de dansvloer! Als in een film dansen ze samen, zonder een woord te wisselen. Maar slaat de vonk over?”

Het programma is een format dat afkomstig is uit Engeland en heeft volgens de zender de sfeer van een romantische comedy vol prachtige decors en swingende muziek. „De deelnemende singles zijn op zoek naar de liefde van hun leven. Het zijn geen professionele dansers, maar ze weten zich goed staande te houden op de dansvloer. Beide singles krijgen in het programma vier dagen de tijd om hun eigen deel van de choreografie te leren, die ze voor het eerst met elkaar dansen tijdens een bijzondere blind date.”

Flirty Dancing is vanaf 8 september iedere zondag, na Postcode Loterij Miljoenenjacht, om 21.30 uur te zien bij SBS6.