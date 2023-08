Dione de Graaff presenteert F1-uitzendingen Zandvoort voor NOS

Vrijdag doet de NOS via het programma Langs de lijn verslag van de voorbereidingen op de kwalificaties van zaterdag en de race op zondag. Zaterdag is op NPO Radio 1 een liveverslag te horen van de kwalificatie. Om 17.00 uur start op NPO 1 een extra tv-uitzending, waarin Dione de Graaff met onder anderen Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen terugkijkt op de kwalificaties en vooruitblikt op de zondag.

Op de dag van de race zendt de NOS de hele middag live uit op tv en ook via een livestream op nos.nl en in de NOS-app. Vanuit Zandvoort presenteert De Graaff de voorbeschouwing. Ze doet dat met gasten als autocoureurs Beitske Visser en Nick Catsburg. Rond 15.00 uur wordt de race live uitgezonden. Hans van Loozenoord en Jeroen Bleekemolen verzorgen het commentaar. De race is vanaf 15.00 uur ook live op NPO Radio 1 te volgen in Langs de lijn.

NOS Sport komt zaterdag met een extra NOS Formule 1-Podcast.