Sterren doen massaal mee aan benefietconcert Covid-19

Onder anderen Julia Roberts, Oprah Winfrey, Jennifer Garner, Deepak Chopra, voormalig Amerikaans president George W. Bush, Martin Luther King III, Naomi Campbell, Eva Longoria, Quincy Jones, Marie Kondo en Alanis Morissette zijn van de partij.

Gedurende 24 uur zijn er workshops, optredens, lezingen en andere activiteiten die door de hele wereld kunnen worden gevolgd. Kijkers worden aangemoedigd te doneren voor het COVID-19 fonds, dat ten goede komt aan de families die het hardst getroffen zijn door de gevolgen het virus. Men kan financieel doneren, maar ook fysiek door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te gaan doen.

„Er zijn miljarden mensen verspreid over de hele wereld die kampen met stress, angst en zorgen. Ze voelen zich geïsoleerd en weten niet wat hen nog te wachten staat. Het niet kunnen zien van familie en vrienden, laat staan rouwen om een verloren dierbare, is ontzettend zwaar. Daarom moeten we elkaar nu juist steunen en dat is wat The Call To Unite wil bereiken.”