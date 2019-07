Psychotherapeut Brandt lijdt aan nachtmerries waarin hij wordt aangevallen door figuren uit dertien beroemde schilderijen.Zo verandert de Venus van Sandro Botticelli in een octopus die hem probeert te wurgen. En ook daagt de Dubbele Elvis – een zeefdruk van Andy Warhol - hem uit voor een pistolenduel. Met de hulp van de kleptomane acrobate Mimi besluit Brandt de dertien schilderijen te stelen. Want, zo denkt hij: eenmaal aan zijn muur kunnen de kunstwerken niet meer door zijn hoofd spoken.

Met Ruben Brandt, collector vangt debuterend regisseur Milorad Krstić zijn liefde voor kunst en film in een verrukkelijk en zeer origineel animatie-spektakel. Geïnspireerd door Pablo Picasso schildert de Sloveen een surreële, kubistische wereld waarin alle dieven, speurders, gangsterbazen en geheim agenten twee gezichten en drie ogen hebben.

Vrijwel al deze personages worden meegesleurd in een wervelend roofavontuur dat verhaaltechnisch sterk doet denken aan The Pink Panther, Mission: Impossible en Ocean’s eleven. Intussen kom je als kijker ogen tekort, zo rijk is de film aan verwijzingen naar de kunstwereld en Hollywood. Privédetective Kowalski – die achter Brandt en Mimi aanzit – drinkt whisky met ijsblokjes die lijken op Alfred Hitchcock. En ook de Hollandse meesters bekoren Krstić: tijdens een achtervolging kijkt Het Melkmeisje van Johannes Vermeer verschrikt op.