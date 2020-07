Talkshow omstreden Nick Cannon komt later dan gepland

Cannon ligt momenteel onder vuur vanwege antisemitische uitspraken die hij eind juni deed in zijn podcast Cannon’s Class. Hierin zei hij onder meer dat „zwarte mensen de echte Hebreeën zijn” en dat „Joden hun identiteit hebben toegeëigend”. Daarnaast suggereerde hij ook dat „witte” mensen „minder” zouden zijn dan zwarte mensen. Hij heeft voor deze racistische uitspraken inmiddels zijn excuses gemaakt.

„Na gesprekken met Nick geloven we dat de uitspraken die hij publiekelijk heeft gemaakt niet zijn ware gevoelens reflecteren. We denken ook dat zijn excuses oprecht zijn”, melden producenten Lionsgate en Debmar-Mercury vrijdag in een verklaring.

„We blijven doorgaan met dit proces waarin hij met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap spreekt over hun standpunten. We staan achter Nick en hopen dat hij in het najaar van 2021 zijn bijzondere talent en platform zal gebruiken om mensen te vermaken, in te lichten en te verenigen.”