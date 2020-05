Louis van Gaal is bezig met documentaire

„Ik wil nu ook toekomen aan dingen die ik wil doen, omdat ik wat meer vrijheid geniet, zoals een boek schrijven of golfen”, stelde hij. „Ik wil aandacht aan mijn kinderen en kleinkinderen geven. En we zijn ook bezig aan een film cq documentaire.”

Van Gaal gaf verder geen uitleg over de inhoud van de film. Ook is niet duidelijk wanneer het project klaar moet zijn.

Hij acht ook de kans dat er nog een derde boek over zijn leven verschijnt klein. „Nul is het nooit, je kan nooit voorspellen wat er gebeurt. Maar het is een zeer kleine kans: 5 procent op 100 procent is niet zoveel.”

Zijn eerste biografie verscheen in 2009. Het nieuwe boek, LvG: de trainer en de totale mens, is net uitgekomen.