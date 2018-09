Courteney Cox feestbeest bij bruiloft Jennifer Aniston

De oud-collega van Jennifer in Friends feestte volgens People tot 3 uur 's nachts door.

"De muziek stond om 2 uur nog behoorlijk luid", vertelt een ooggetuige. Ook Ellen DeGeneres en Jimmy Kimmel, die het vrijgezellenfeest voor de bruidegom had georganiseerd, bleven tot in de late uurtjes.

Courteney wist als goede vriendin van Jennifer van de bruiloftsplannen, maar veel andere gasten dachten dat ze naar een verjaardagsfeest voor Justin gingen. Zij arriveerden rond 16.30 uur bij het koppel thuis, waarna de ceremonie binnenshuis plaatsvond. De trouwringen die Jennifer en Justin uitwisselden waren ontworpen door Jennifer Meyer, een goede vriendin van het stel en de vrouw van acteur Tobey Maguire.

Het feest was daarna buiten in de tuin, waar Jennifer zich rond 21.00 uur bij gasten als Lisa Kudrow, Chelsea Handler, Jason Bateman, Emily Blunt en Will Arnet voegde. Kort voor middernacht werden de gasten getrakteerd op een optreden van Sia, die onder meer haar hit Chandelier zong.

Jennifer en Justin werden donderdagochtend gespot terwijl ze met een privévliegtuig op huwelijksreis vertrokken. Volgens People vieren de twee hun honeymoon in Bora Bora en hebben ze een aantal vrienden, onder wie Chelsea Handler, meegenomen.

Theroux en Aniston zijn al jaren verloofd, ze maakten in augustus 2012 bekend trouwplannen te hebben. De 46-jarige actrice zou er alles aan gedaan hebben om het partijtje geheim te houden. Zo werd een speciale opslagruimte gebouwd voor alle meubels, moest al het personeel de mobiele telefoon inleveren en mocht dagenlang niet bij Anistons optrekje worden geparkeerd.