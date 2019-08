Hilariteit om verdwenen spleetje Dakota Johnson

Tijdens de première van The Peanut Butter Falcon was het opeens duidelijk zichtbaar: het spleetje is niet meer. En dat leidt tot hilarische commentaren op Twitter.

Dakota Jonhson mét spleetje Ⓒ Hollandse Hoogte

„Ik ben nog nooit zo verdrietig geweest. RIP Dakota Johnson’s spleet”, aldus ene Sofia. Dilara schrijft: „Ik werd wakker en ontdekte dat Dakota Johnson niet langer een spleetje tussen haar voortanden heeft. Ik ben huilend weer in slaap gevallen.” Ook de reactie van een andere fan leidt tot hilariteit: „Mijn hart is gebroken. Respecteer alsjeblieft mijn privacy in deze donkere tijd.”