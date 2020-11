Sylvie Meis ontmaskerd in The Masked Singer!

Niemand minder dan Sylvie Meis was bij onze oosterburen in de huid gekropen van een van de figuren uit kijkcijferhit The Masked Singer. De presentatrice die in Duitsland een grote carrière heeft opgebouwd, werd in de derde aflevering ontmaskerd nadat ze wekenlang te zien was als zingende Alpaca.

In duel met de Kikker bracht La Meis – iedere week in een ander trainingspak – Like a Virgin van Madonna ten gehore, waarna de groene entertainer aan het langste eind trok. Uiteindelijk moesten de Stokstaartjes, het Nijlpaard, de Alpaca en de Kat vrezen voor een vertrek, maar was het Sylvie die zichzelf moest onthullen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ ProSieben/Willi Weber

„Het was een geweldig avontuur, vol liefde!”, zei de pasgetrouwde presentarice na haar bekendmaking. „Deze show is een one big family. Iedereen werkt met passie om dit spektakel tot een succes te maken en dat zie je. Daar ben ik erg dankbaar voor, al voelt het nu een beetje verdrietig. Maar ik kom terug voor de finale!”