Hitsucces voor Ierse zwerver

Nog maar twee jaar geleden was de 25-jarige Ier Cian Ducrot dakloos. Met zijn gitaar zwierf hij rond door Los Angeles hopend op een platendeal. Hij had nauwelijks geld en was aangewezen op vrienden en vreemden bij wie hij op de bank mocht slapen.

Cian Ducrot: Dan heb je een platencontract, en wat dan? Dan weet nog steeds niemand wie je bent.” Ⓒ ALDO ALLESSIE