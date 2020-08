Lil Kleine en Michel Perridon geven online college

Dit doet hij samen met gastsprekers, waaronder zijn producer Jack Shirak, Quote 500-ondernemer Michel Perridon en radio-dj Barend van Deelen. Deelnemers ontvangen elke week een nieuw college waarmee ze aan de slag kunnen.

„Het zijn mensen met allemaal een andere achtergrond. Zo hebben we bijvoorbeeld iemand met een eigen loodgietersbedrijf, een jonge topsporter en een doorbrekend volkszanger die zichzelf naar een volgend niveau wil tillen. Dit is precies de samenstelling waar ik op hoopte. De cursus is namelijk voor iedereen die van wat zijn leven wil maken, ongeacht je achtergrond of leeftijd”, aldus Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet.

In totaal worden er vijftig on- en offline colleges gegeven. De colleges zijn het hele jaar terug te kijken. Inschrijvingen starten bij 499 euro per jaar.