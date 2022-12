Premium Het beste van De Telegraaf

Op zoek naar winterse gezelligheid en warmte? Vijf tips

Het is aftellen tot Kerstmis en alles is er klaar voor. Kasteel en paleis fraai verlicht en versierd, kerststal opgebouwd, kou omarmd, kaarsjes aangestoken. Kom in de stemming tijdens een wandeling of een museumbezoek en laat je verwarmen door de winterse gezelligheid.