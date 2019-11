Isa en Barry voor het eerst in 20 jaar weer samen voor de camera

De laatste keer dat de stwee samen speelden, was in de serie Rozengeur & Wodka Lime. Isa is ook als creative producer bij de film betrokken. De regie van Engel is in handen van Dennis Bots (Achtste-groepers Huilen Niet).

De opnames vonden plaats in Amsterdam, in en rond het Vondelpark. In april is er nog een klein aantal dagen uitgetrokken voor opnames waarvoor het zonnig moet zijn, laat producent Incredible Films weten.

Magisch wensklokje

Engel vertelt het verhaal van een verlegen 11-jarig meisje dat op een goede dag een magisch wensklokje vindt dat haar leven totaal verandert. De hoofdrollen worden gespeeld door Isa Hoes, Barry Atsma en Liz Vergeer (Bumperkleef).

De avontuurlijke jeugdfilm moet in de zomer van 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.