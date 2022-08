Premium Het beste van De Telegraaf

Volkszanger belooft er dan weer bij te zijn: André redt Holland zingt Hazes 2023

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Heel veel lovende en enthousiaste reacties op de jaarlijkse Holland zingt Hazes-concerten in de Ziggo Dome waren er de afgelopen editie niet. Een groot deel van het publiek vond het weer ’meer van hetzelfde’. De overspannen André Hazes werd er als zoon van de legende door het publiek dan ook ontzettend gemist. Maar maandag had de zanger goed nieuws voor zijn fans, waarmee hij twee vliegen in één klap sloeg.