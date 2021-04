Acteur Noel Clarke door twintig vrouwen beschuldigd van wangedrag

Clarke, vooral bekend van het drieluik Kidulthood, Adulthood en Brotherhood en Star Trek: Into Darkness, zou meerdere vrouwen hebben betast, gepest en geïntimideerd. Ook wordt de 45-jarige Brit ervan beschuldigd ongevraagd zijn geslachtsdeel te hebben laten zien en expliciete foto’s en video’s te hebben gestuurd.

De acteur kreeg vorige maand nog een BAFTA voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de filmwereld. De British Academy of Film and Television Arts was toen al op de hoogte van de verhalen over Clarke, maar omdat deze ’anoniem’ waren ’en zonder bewijs’ besloot de organisatie de prijs toch aan Clarke te geven. BAFTA heeft na het artikel in The Guardian alsnog besloten om de award terug te trekken en Clarkes lidmaatschap op te schorten.

De acteur weerspreekt in een verklaring alle aantijgingen. „In mijn 20-jarige carrière heb ik inclusiviteit en diversiteit centraal gesteld in mijn werk en er is nooit een klacht tegen mij ingediend. Als iemand die met mij heeft gewerkt zich ooit ongemakkelijk of niet gerespecteerd heeft gevoeld, dan bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan. Ik ontken met klem seksueel wangedrag of wangedrag en ben van plan mezelf te verdedigen tegen deze valse beschuldigingen.”